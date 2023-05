Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 7 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfașurat o actiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, in Targul Auto din Satu Nou de Jos. In cadrul activitaților…

- Eveniment Amenzi de peste 68.000 lei, 22 de permise reținute și 6 certificate de inmatriculare retrase de polițiști la final de saptamana mai 8, 2023 10:52 La acest sfarsit de saptamana, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au aplicat 148 de sancțiuni contravenționale…

- Polițiștii au retras, vineri, 309 certificate de inmatriculare și au reținut 658 de permise de conducere, dintre care 29 pentru consum de alcool și trei pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise, anunța Ministerul de Interne.Ca urmare a incalcarii legislației rutiere, polițiștii au retras…

- Poliția Romana cumpara patru mașini cu sisteme de recunoaștere a numerelor de inmatriculare. Inspectoratul General al Politiei Romane ( IGPR ) anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4×4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare…

- Polițiștii dambovițeni au acționat in noaptea de sambata spre duminica pe raza intregului județ in cadrului unei acțiuni pentru menținerea unui climat de de ordine și siguranța publica și creșterea gradului de siguranța rutiera. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 577 de sancțiuni contravenționale…

- ACȚIUNE a polițiștilor din Blaj, impreuna cu RAR: Cinci certificate de inmatriculare, retrase. 12 șoferi au fost sancționați ACȚIUNE a polițiștilor din Blaj, impreuna cu RAR: Cinci certificate de inmatriculare, retrase. 12 șoferi au fost sancționați Polițiștii din Blaj, impreuna cu RAR –ul, au organizat…

- In anul 2022, inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in județul Mureș, 2.182 de vehicule, iar dintre acestea, 40,42% prezentau diferite neconformitați tehnice sau legate de acte și 11 prezentau pericol iminent de accident, a informat Biroul de presa…

- In anul 2022, polițiștii au realizat peste 816.500 de intervenții la evenimente, la solicitarile venite de la cetațeni prin Sistemul Național 112, fiind salvate 1.022 de persoane. informeaza comunicatul Poliției Romane.Pentru prevenirea criminalitații, au fost desfașurate peste 22.700 de activitați,…