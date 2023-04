”2022 a fost fara precedent din punct de vedere al conditiilor de piata si al rezultatelor. Prin urmare, vom creste investitiile in Romania cu aproape 70%, la 6 miliarde de lei si vom distribui dividende record in valoare de peste 2,3 miliarde lei”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende de baza record in valoare bruta de 0,0375 lei/actiune pentru anul financiar 2022, reprezentand o crestere anuala de 10%. Valoarea totala bruta a dividendelor de distribuit se ridica la peste 2,3 miliarde de…