Parlamentul Moldovei a aprobat, vineri, ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de invațamant ale ambelor state. Documentul stabilește tipurile actelor de studii, de la toate nivelurile de invațamant, care se recunosc reciproc — de la actele de studii din invațamantul […]