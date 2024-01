Acte necesare pentru obținerea unui loc de parcare în București Locurile de parcare din București pot crea de cele mai multe ori batai de cap locuitorilor. Din acest motiv, o buna parte dintre bucureșteni prefera sa și-l cumpere. Anul acesta prețurile au crescut. Pe langa preț, bucureștenii trebuie sa aiba in vedere și documentele necesare. Iata care sunt acelea! Cei interesați de obținerea unui loc de parcare pot consulta platforma dedicata pentru fiecare sector, unde pot consulta regulamentul și situația locurilor disponibile. De precizat este faptul ca acordarea unui loc de parcare de reședința se realizeaza in baza unei solicitari inregistrate, in limita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce faci daca ți-ai pierdut buletinul. Acte și documente necesare. Daca ți-ai pierdut buletinul, acest lucru poate fi destul de neplacut. Avem nevoie de buletin in numeroase situații. De asemenea, exista și temerea ca cineva ne poate fura datele, in cazul in care il gasește. Ce sa faci daca ți-ai pierdut…

- Infiintarea unei farmacii comunitare se autorizeaza cu respectarea criteriilor demografic și geografic, potrivit proiectului de ordonanța al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, aflat in transparența decizionala. De exemplu, pentru a obține autorizarea de funcționare, intre…

- Cuplurile care doresc sa oficieze cununia civila anul acesta trebuie sa se pregateasca din timp, deoarece au nevoie de anumite acte. Care sunt acestea, aflați in randurile urmatoare. Cununie civila in aer liber 2024 Cei care au decis sa faca marele pas anul acesta și vor sa spuna “da” in fața ofițerului…

- Primaria Municipiului Zalau informeaza cetațenii cu privire la procedura de reinnoire a contractelor de inchiriere a locului de parcare de reședința in oraș. In perioada 15 ianuarie – 31 martie contractul de inchiriere a locului de parcare de reședința se poate prelungi la Serviciul de Administrare…

- Ajutorul de deces reprezinta sprijinul financiar pe care statul il ofera o singura data, in baza unor documente justificative, in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care se afla in intreținerea titularului la data decesului. Iata care este lista cu acte necesare…

- Viceprimarul Dan Tarcea a dezvaluit din ce data pot clujenii sa aplice pentru un loc de parcare și care sunt criteriile in baza carora se elibereaza parcarile."Numarul cererilor depuse online este in creștere, cu pana la peste 80%. Intr-adevar exista și o categorie de clujeni care prefera sa vina la…

- Un șofer din București a vrut sa ocupe doua locuri de parcare, dar fara a plati taxe pentru ele, așa ca, ce a facut? A pus cate un tomberon pe fiecare loc.Acest lucru s-a intamplat pe strazile Londra și Roma din București, unde, recent, au fost trasate marcaje albastre pentru locurile platite, potrivit…