Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli trebuia sa debuteze maine in noul sezon al Ligii 3 cu o deplasare la nou promovata Pobeda Star Bisnov. Sarbatoarea „bulgarilor” de la Dudestii Vechi a fost insa stricata caci conducatorul clubului timisorean – administratorul special Petre Musat – a fost nevoit sa anunte ca echipa de pe Bega…

- Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Etapa din Japonia era prevazuta in perioada 9-10 octombrie. Este al doilea an consecutiv cand Grand Prix-ul Japoniei este anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Ultimul castigator…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anulat miercuri, pentru al doilea an consecutiv, Marele Premiu al Japoniei, care urma sa aiba loc in luna octombrie, pe circuitul de la Suzuka, din cauza pandemiei de Covid-19. Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al competitiei se precizeaza…

- Turneul masculin de tenis de la Shanghai, de categoria Masters 1.000 ATP, prevazut in luna octombrie, a fost anulat ca urmare a situatiei epidemiologice din China si din strainatate, potrivit unui comunicat dat publicitatii marti de societatea organizatoare, citata de EFE. Decizia a venit in urma unor…

- Echipa Tampa Bay Lightning a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa Stanley, trofeul acordat campioanei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in cel de-al cincilea meci al finalei cu Montreal Canadiens, disputat miercuri…

- Echipa Tampa Bay Lightning a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa Stanley, trofeul acordat campioanei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in cel de-al cincilea meci al finalei cu Montreal Canadiens, disputat miercuri…

- Turneul de tenis de la Auckland a cazut din nou victima pandemiei de coronavirus, organizatorii sai confirmand miercuri ca evenimentul premergator Openului Australiei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Competitia din Noua Zeelanda, care figureaza…

- Ca urmare a deciziei luate in Comitetul Executiv din 27 iunie 2021, in editia 2021-2022 a competitiei Liga 3 vor participa 100 de echipe impartite in 10 serii a cate 10 echipe.Competitia se va disputa in treifaze:– Faza I. Sezon regular, tur-retur, rezultand un total de 18 etape.– Faza a […] Articolul…