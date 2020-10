Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca negociatorii europeni se vor deplasa la Londra saptamana viitoare pentru a intensifica negocierile in vederea incheierii unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit, dupa ce summitul european desfasurat joi si vineri a lasat…

- Uniunea Europeana va continua negocierile cu Marea Britanie pentru ajungerea la un acord privind relatiile post-Brexit, dar un astfel de acord nu este dorit cu orice pret, a declarat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax."Negocierile UE-Marea Britanie:…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Premierul Boris Johnson si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor avea o noua runda de discuții, sambata, printr-un apel video, in vederea summit-ului european din 15 octombrie, noteaza Le Figaro.Johnson s-a declarat „destul de optimist” in legatura cu un acord post-Brexit,…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

