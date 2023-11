Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru al Slovaciei, Robert Fico, care s-a angajat sa opreasca sprijinul militar al țarii pentru Ucraina vecina, a declarat luni, 6 noiembrie, ca nu are nicio intenție de a impiedica exporturile de armament ale companiilor private din domeniul apararii, informeaza Reuters.Slovacia, stat…

- Romania este in topul tarilor cu cele mai mari scumpiri la energie. Facturile romanilor sunt de patru ori mai scumpe decat in Ungaria, de exemplu. In plus, acest lucru nu se va schimba prea curand. Guvernul si furnizorii nu se inteleg in privinta plafonar

- Guvernul SUA a facut presiuni asupra Israelului pentru a amana invazia iminenta din Fașia Gaza pentru a permite eliberarea mai multor ostatici de catre Hamas, dar și pentru a permite intrarea ajutoarelor in Gaza, potrivit a doua surse informate despre discuții, informeaza CNN.Eliberarea a doi americani…

- Industria auto din China ar trebui sa caute soluții la conflictele comerciale prin adancirea legaturilor cu partenerii europeni prin parteneriate tehnologice, potrivi unui consilier de politici chinez dupa ce Comisia Europeana a inceput o ancheta cu privire la subvențiile Chinei pentru vehiculele electrice.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un acord administrativ intre Ministerul Afacerilor Interne al Romaniei si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria menit sa simplifice si sa reduca durata procesarii cererilor de preluare sau reprimire a solicitantilor de azil, potrivit Agerpres.Acordul faciliteaza…

- PNȚ Maniu-Mihalache (PNȚMM) vrea pensii mai mari pentru cetațenii din Republica Moldova. In acest sens, la data de 30 august 2023, PNȚMM a adresat primului-ministru al Romaniei, dar și Comisiei Europene , o scrisoare prin care propune creșterea pensiilor din Basarabia. In document se precizeaza: „Partidul…

- Primele șapte luni ale anului in curs au continuat tendința de restrangere a producției industriale in Romania.In același timp, consumul de energie electrica a scazut semnificativ in aceeași perioada, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut.Deși aceste evoluții pot fi…

- Premierul Italiei face presiuni pentru ca UE sa aprobe acordul dintre Lufthansa si ITAPremierul Italiei, Giorgia Meloni, pune presiune pe Comisia Europeana sa sprijine acordul prin care grupul german Lufthansa va prelua o participatie minoritara la ITA Airways, o companie aeriana italiana succesoare…