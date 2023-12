Ministrii de Finante ai UE au adoptat un ”nou cadru de guvernanta economica care garanteaza stabilitatea si cresterea”, saluta pe X presedintia spaniola a Consiliului European. Another historic landmark under ! has agreed on a new Economic governance framework that ensures both stability and growth, with rules that are: Balanced Realistic Fit for present and future challenges — Presidencia espanola del Consejo de la UE (@eu2023es) Aceasta reforma vizeaza sa modernizeze Pactul de Stabilitate, un fel de ”consiliu bugetar” infiintat la sfarsitul anilor ’90, care limiteaza deficitul administratiilor…