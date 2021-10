Stiri pe aceeasi tema

- Acordul a fost incheiat de reprezentanții Medicines Patent Pool (MPP) și cei ai Merck și va permite distribuirea in statele sarace a unor versiuni generice a medicamentului antiviral oral Molnupiravir, dezvoltat de grupului farmaceutic american, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Antiviralul experimental…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat luni, 25 octombrie, inceperea evaluarii in procedura accelerata a tratamentului anti-COVID-19 sub forma de pastile produs de laboratorul american Merck, un remediu usor de administrat, care ar putea deveni un instrument crucial in lupta impotriva pandemiei,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti ca studiaza datele privind eficacitatea Molnupiravir, un medicament oral sub forma de pastile anti-COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica germana Merck, subliniind ca „ar putea fi o noua arma de lupta impotriva pandemiei”, relateaza EFE. „Este…

- Molnupiravir, un medicament experimental anti-COVID-19 cu administrare orala dezvoltat de Merck & Co Inc, a redus cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii predispusi la forme severe ale acestei maladii, potrivit rezultatelor interimare ale unui studiu clinic, publicate recent,…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare în regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN și Agerpres.Studiul clinic realizat de…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare in regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN și Agerpres. Studiul clinic realizat de Merck cu…

- Molnupiravir, un medicament experimental anti-COVID-19 cu administrare orala dezvoltat de Merck & Co Inc, a redus cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii predispusi la forme severe ale acestei maladii. Acesta potrivit rezultatelor interimare ale unui studiu clinic, publicate…

- Medicament experimental anti-COVID-19, Molnupiravir, cu administrare orala dezvoltat de Merck & Co Inc, a redus cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii predispusi la forme severe ale acestei maladii, potrivit rezultatelor interimare ale unui studiu clinic, publicate vineri,…