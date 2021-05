Stiri pe aceeasi tema

- In ședința extraordinara de miercuri, 28 aprilie, Consiliul Județean Maramureș a votat un proiect de hotarare privind promovarea in parteneriat a campaniei de promovare și conștientizare la nivelul consumatorilor pan-europeni “Open Up to Europe”. Practic, prin acest proiect județul Maramureș intra pe…

- Cifrele COVID la nivel de județ se schimba de la o zi la alta. Azi, 20 aprilie, avem inca o comuna in scenariul roșu, Boiu Mare, care are o rata de infectare de 3,43, fiind depașita doar de Petrova, care are acum 5,78 rata de infectare. Numarul localitaților aflate in scenariul galben continua și el…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 26 martie a fost aprobat un proiect de hotarare privind incheierea unui acord de asociere in vederea realizarii obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Satu Mare”. ”Se aproba incheierea unui Acord de Asociere intre U.A.T. Județul Maramureș,…

- In urma dialogului instituțional purtat intre reprezentantul Consiliului Director al AIM și domnul Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, AIM a fost invitata sa nominalizeze unul dintre membrii organizației in vederea alegerii membrilor consiliului de administrație al societații…

- Un procent de 35% din populația Israelului a fost imunizata complet impotriva Covid-19. Practic o treime dintre cetațenii care locuiesc in aceasta țara au primit cele doua doze de vaccin de la Pfizer/BioNTech. De asemenea, un procent de 50% din populație a primit deja prima doza de vaccin anti-coronavirus.…

- Claudiu Nasui: „Masura 3 de ajutor de stat nu iși atinge scopul pentru care a fost creata. Din cei 27.736 de aplicanți, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Daca ne raportam doar la proiectele finanțate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanțate. Dintre acestea, 1.807 finanțeaza imobile.…

- Consiliul Județean Maramureș, in cadrul ședinței ordinare din 27 ianuarie 2021, a adoptat, prin Hotarare de Consiliu Județean, Regulamentul pentru Emiterea in Regim de Urgența a Autorizațiilor de Construcție. Scopul principal al Regulamentului este de a organiza și de a stabili etapele exacte ale procedurii…

- Corpul de control al prim-ministrului va investiga modul in care a fost aplicata Masura 3 de ajutor de stat – granturi pentru IMM, a anuntat vineri prim-ministrul Florin Citu, dupa o intalnire cu ministrul Economiei Claudiu Nasui, care a afirmat ca aceasta masura nu isi atinge scopul, intrucat…