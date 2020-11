Acord ''dureros'' pentru încetarea luptelor în Nagorno-Karabah, potrivit premierului armean Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat luni seara ca a semnat un acord ''dureros'' pentru a pune capat luptelor in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza AFP. ''Am semnat o declaratie cu presedintii Rusiei si Azerbaidjanului privind incetarea razboiului in Karabah'', se arata intr-un comunicat postat in noaptea de luni spre marti pe pagina de Facebook a premierului armean. El a calificat aceasta initiativa ''incredibil de dureroasa pentru mine si pentru poporul nostru''. Mii de manifestanti furiosi s-au adunat la sediului guvernului armean… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

