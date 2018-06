Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind migrația, dupa aproape 10 ore de discuții la Bruxelles referitoare la chestiunea delicata care le amenința sindicatul și zona de calatorie gratuita, precum și guvernul cancelarului german, Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Donald Trump l-a felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru victoria in alegerile prezidentiale din Turcia iar cei doi lideri au cazut de acord pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua tari, scrie Reuters, conform news.ro.In timpul convorbirii telefonice, Trump si Erdogan au subliniat…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marti in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un reprezinta o "ocazie unica" de a ajunge la acord in domeniul nuclear cu Phenianul, care, a apreciat el, "lucreaza foarte bine" cu Statele Unite, relateaza AFP,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul G7 de la Malbaie (Canada) a fost un succes si dezbaterile au fost "extrem de productive", dar a adaugat ca le-a cerut liderilor din grup acces echitabil pe piete pentru SUA si sa renunte la practicile comerciale incorecte, relateaza Reuters,…

- Președintele Bashar al-Assad a spus ca Statele Unite ar trebui sa invețe din lecția din Irak și sa se retraga din Siria și a promis sa recupereze zonele țarii controlate de miliția susținuta de America prin negocieri sau prin forța, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Marea Britanie nu are planuri sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite de a face acest lucru, a declarat luni purtatorul de cuvant al prim-ministrului Theresa May, citat de Reuters. "Prim-ministrul a spus in decembrie,…