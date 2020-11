Stiri pe aceeasi tema

- DNA a decis urmarirea penala a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influența și spalare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți. Tudorache este acuzat ca ar fi achiziționat…

- A fost reținut și poate fi eliberat pentru o cauțiune de un milion euro! Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București,…

- Tudorache a ajuns la audieri vineri seara Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, ca in urma perchezitiei facute de Directia Nationala Anticoruptie in locuinta sa au fost ridicate mai multe documente – facturi cu deplasari in concediu, precum si 6.000 de euro si inca o suma…

- Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei Dan Tudorache, care a fost audiat de procurorii DNA peste 12 ore, este cercetat sub control judiciar pe cautiune pentru infractiuni asimilate coruptiei si spalare de bani. Sambata dimineata, la iesirea de la audieri, aparatorul fostului edil a precizat ca este…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar, iar fostul edil tebuie sa plateasca o cauțiune de un milion de euro, potrivit surselor citate. Soția sa trebuie sa plateasca o cauțiune de 200.000 de euro. Otopeni și ale cinci localitați din Ilfov intra in CARANTINA din aceasta seara Tudorache va contesta…

- Procurorii anticorupție fac percheziții de amploare, joi, intr-un dosar in care este vizat fostul primar al Sectorului 1, social-democratul Daniel Tudorache. Conform DNA, este vorba despre 38 de percheziții in doua dosare distincte privind fapte de corupție savarșite anul acesta și in anii precedenți.…

- Procurorii DIICOT au gasit acasa la un traficant munți de bani ascunși in lenjeria de pat, in valize, in cutii de pantofi. Barbatul de 33 de ani e acuzat ca furniza droguri in cluburi exclusiviste din București, fiind reținut. Procurorii DIICOT- Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au descoperit in locuinta unui important dealer din Capitala mari cantitati de droguri, printre care 17 kilograme de canabis, dar si suma de 1,7 milioane lei, bani proveniti din vanzarea de stupefiante. Pe 10 noiembrie, un barbat de 33 de ani a fost…