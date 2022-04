Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea o recolta de grau mai mica fata de anul trecut, spun agricultorii. Desi iarna a fost blanda, din cauza scumpirii carburantilor si a fertilizantilor, fermierii nu vor putea investi mult in tratarea cerealelor.

- Reducerea accizei la carburanți, ințiativa prin care prețurile la pompa ar scadea cu peste un leu, starneste controverse. In timp ce șoferii considera ca o astfel de masura e binevenita, economiștii avertizeaza ca statul risca sa ramana fara venituri importante.

- Romania a importat anul trecut o cantitate de 145.243 tone de lapte brut, mai mult cu 7,7% fata de 2020, in timp ce cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut cu 9.238 tone (-0,8%) la 1.125.661 tone, arata datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit news.ro.…

- Anul trecut a fost cel mai bun pentru mașinile 100% electrice în UE, cu un total de 878.000 de unitați, creștere de 63% fața de 2020. La diesel, scaderea a fost de 31%, spre 1,9 milioane unitați, iar mașinile pe benzina stau cel mai bine, cu 3,88 milioane de unitați înmatriculate, scadere…

- Scumpirea carburanților și a utilitaților va aduce și o majorare a prețului la raft pentru multe produse. Specialiștii din industria alimentara se așteapta la creșteri spectaculoase ale tarifelor finale. Intre timp, oamenii deja se gandesc la economii pentru a-și permite sa mai circule cu mașina personala.…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,5% in noiembrie, de la 6,7% in luna precedenta si 7,4% in perioada similara din 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), in linie cu estimarile economistilor, transmite DPA, citat de Agerpres. Cu o rata a…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut anul trecut in Romania Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. Înmatricularile de autoturisme noi au înregistrat în România o scadere cu 4,1% anul trecut, comparativ cu 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile.…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut, in 2021, cu 4.07%. Ce marci au preferat romanii. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut, in decembrie 2021, cu 25.77%fata de decembrie 2020, atingand un volum de 11.858 unitați. Pe intreg anul 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme…