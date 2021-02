Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de romani și probabil mii de botoșaneni traiesc peste hotare, unii incercand ca munceasca pentru a avea un venit cinstit, alții optand pentru alte metode de a obține bani in mod facil, insa ce contravine legilor din alte țari.

- Deputatul social-democrat, Dan Șlincu face un apel public catre parlamentarii Coaliției Austeritații Naționale din Botoșani, Costel Șoptica și Cristian Achiței de la PNL și Andrei Dranca de la USR pentru a a-i convinge pe șefii lor de la București sa nu iși bata joc de botoșaneni și sa nu ii lase fara…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat contracte de finantare in valoare totala de peste 142 milioane de lei pentru modernizarea sistemului educational si socio-cultural din 15 localitati. Vor beneficia de fonduri, in baza contractelor semnate: * Universitatea…

- Romanul care și-a ucis soția in Italia, pe 6 decembrie, e tratat in penitenciarul din Pisa de specialiști ai serviciului de psihiatrie, scrie La Nazione . Cotidianul italian a preluat declarații ale avocatului care-l reprezinta pe barbatul in varsta de 39 de ani, originar din Botoșani. Adrian Luminița…

- Un alt drum judetean spectaculos din Alba, care traverseaza Muntii Trascau de la nord la sud și se conecteaza cu Transalpina de Apuseni, va fi modernizat. Drumul judetean DJ 750 C ce leaga Muntii Apuseni de Teius va fi reabilitat si modernizat pe o portiune de circa 41 de kilometri.... Articolul Inca…

- Iuliana Teodorescu din Barila a ajuns sa planga cu lacrimi amare dupa ce fiul i-a fost luat de la piept de fosta soacra. Femeia și-a dus nepotul in Irlanda, la tatal lui de unde nu l-a mai adus inapoi.

- Duminica, 29 noiembrie, au loc Tragerile Speciale Loto ale lunii noiembrie. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondurile de caștiguri ale jocurilor Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 dupa cum urmeaza: 100.000 lei la categoria I Loto 6/49, cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta…