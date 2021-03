Acești elevi pot merge la școală INDIFERENT de scenariu. Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul Ministrul Educației Sorin Cimpeanu anunța printr-un comunicat de presa ca elevii vor putea merge la școala pentru ore remediale, indiferent de clasa și indiferent de scenariu, pana la pragul de 6 la mie. Ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sanatații nr. 3459/280/06.03.2021 modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2: Scenariul de functionare al unitatii/institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar/universitar se va actualiza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ordin comun al Ministrului Educatiei si Ministrului Sanatatii, emis sambata, modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor sau institutiilor de invatamant. Scenariul de functionare al unitatii sau institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar sau universitar se va actualiza…

- Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au finalizat ordinul care modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant. Documentul permite elevilor din anii terminali prezenta la scoala, in scenariul rosu. De asemenea, prevede ca se pot organiza examenele…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu anunța printr-un comunicat de presa ca elevii vor putea merge la școala pentru ore remediale, indiferent de clasa și indiferent de scenariu, pana la pragul de 6 la mie. Ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sanatații nr. 3459/280/06.03.2021…

- Ordinul comun privind regulile din școli urmeaza sa fie completat, iar Ministerul Educației are patru propuneri, intre care interzicerea accesului la școala timp de 14 zile pentru elevii care sunt contacți direcți ai unor cazuri confirmat cu COVID-19 și care refuza testarea. „Probabil ca saptamana viitoare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus, miercuri, cele trei scenarii in funcție de care elevii vor merge sau nu in mod fizic la școala, din 8 februarie. Hotararea CNSU a fost aprobata in ședința de guvern. Potrivit CNSU, scenariul verde presupune ca incidența cumulata in ultimele 14…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis hotararea nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Elevii se…

- Școlile din Romania se vor redeschide incepand de luni, cand va incepe semestrul al doilea, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri decizia care include cele trei scenarii in baza carora vor fi deschise unitațile de invațamant, in funcție de rata de infectare din fiecare…

- In Hotararea numarul 5 a CNSU au fost decise și masurile care se impun in urma reluarii cursurilor in format fizic. Prin aceasta hotararea sunt propuse scenariile privind activitatea instituțiilor de invațamant și este stabilit modul in care autoritațile acționeaza in cazul in care incidența scade sau…