Acestea sunt companiile internaţionale mari cu expunere la Rusia COMPANII EUROPENE BASF Producatorul german de produse chimice detine Wintershall Dea, unul dintre sustinatorii financiari ai gazoductului Nord Stream 2, impreuna cu grupul de investitori LetterOne, al miliardarului rus Mihail Fridman. BASF mai spune ca genereaza 1% din vanzarile grupului din Rusia. BP Compania petroliera britanica BP, care este cel mai mare investitor strain din Rusia, a declarat duminica ca intentioneaza sa renunte la participatia de 19,75% la gigantul petrolier Rosneft, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, marcand un sfarsit brusc si costisitor al activitatii sale in Rusia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

