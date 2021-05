Aceste persoane nu mai au nevoie de programare pentru a se vaccina Persoanele de peste 60 de ani nu vor mai avea nevoie de programare pentru a se vaccina anti-coronavirus. Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, spune ca din 7 mai varstnicii se vor putea vaccina anti-Covid fara a se mai programa. Persoanele de peste 60 de ani pot veni la orice ora la centru pentru a se vaccina. Si cei din afara acestui interval de varsta se pot prezenta fara programare, insa in intervalul 14.00 – 20.00. „Persoanele de peste 60 de ani se vor przenta direct la centrele e vaccinare, fara programare. Restul persanelor care doresc sa se vaccineze se vor prezenta de la ora 14.00 pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

