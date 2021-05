Acesta e singurul lac din municipiul Sibiu unde se vor practica sporturi nautice

Primaria Sibiu anunta ca pana la inceputul anului viitor va fi gata amenajarea Lacului lui Binder, singurul din municipiu unde va fi posibila practicarea sporturilor nautice. “In maximum 8 luni, Lacul lui Binder va fi dat in folosinta. Primaria Sibiu, prin intermediul Serviciului Baze Sportive, a semnat contractul pentru realizarea lucrarilor ramase de executat. (…). Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat cu firma SC Modular Plus SRL din Sibiu, valoarea acestuia fiind de 5,38 milioane de lei. In primele 5 luni firma mentionata va executa lucrarile prevazute in contract, iar in…