Această țară ar putea emite pașapoarte de vaccinare care să fie recunoscute internațional China ar putea elibera pașapoarte de vaccinare Covid-19 care sa fie recunoscute la nivel internațional. Parlamentul chinez va discuta introducerea acestor certificate de vaccinare. Conform Reuters , care citeaza Global Times, Zhu Zhengfu, membru al comisiei naționale a Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez, spune ca țara ar trebui sa promoveze recunoașterea unui astfel de pașaport de vaccinare la nivel global. Prin acest document ar fi incurajat turismul internațional și schimburile economice. Intalnirile anuale ale parlamentului chinez și ale organismului sau consultativ vor incepe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

