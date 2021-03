Vaccinul anti-coronavirus de la AstraZeneca va putea fi utilizat și in cazul persoanelor mai in varsta de 65 de ani. Germania este acum de acord ca acest ser sa fie administrat și varstnicilor. „Comisia vaccinurilor recomanda de acum inainte vaccinul AstraZeneca si pentru persoanele de peste 65 de ani. Este o veste buna pentru persoanele in varsta care asteapta o injectie”, a declarat ministrul sanatatii, Jens Spahn, intr-un comunicat citat de Agerpres. Berlinul nu a fost inițial de acord cu utilizarea acestui vaccin in cazul persoanelor mai in varsta de 65 de ani. Acum, „studii foarte recente…