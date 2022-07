Stiri pe aceeasi tema

- Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca…

- Rauri secate, recolte amenintate, apa rationalizata… Nordul Italiei, plasat intr-o stare de urgenta climatica, se confrunta cu o seceta istorica din cauza lipsei ploilor dar si a infrastructurii imbatranite si a lipsei investitiilor, relateaza miercuri AFP. „Nu am vazut niciodata o seceta atat de prelungita.…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- In judetul Galati, jumatate dintre culturile agricole insamantate in toamna anului trecut sunt compromise din cauza lipsei precipitatiilor, iar fermierii vor sa declare zona calamitata pentru a primi despagubiri.

- Seceta extrema instalata in ultimii ani, continuata cu lipsa precipitațiilor din acest an, in care ploile au adus in zona Galațiului numai 90 de litri/mp din nivelul normal al precipitațiilor, de 420 de litri/mp, afecteaza culturile inființate pe aproximativ 350 de hectare din Bazinul cerealier de pe…

- Gabriel Avramescu, deputat PNL Buzau: “Am fost alaturi de Daniel Țiclea, prefectul județului #Buzau, in Movila Banului și Ulmeni la invitația unor fermieri din zona pentru a vedea cum seceta distruge efectiv culturile de porumb, și nu numai. Singura soluție ar fi instalarea unor sisteme de irigații,…

- Porumbul este, din nou, cea mai importanta cultura agricola din SUA, dupa ce cresterea preturilor la cereale i-a facut pe fermieri sa ignore problemele meteo si scumpirea ingrasamintelor pentru a cultiva mai mult porumb si a reduce suprafetele cultivate cu soia, transmite Bloomberg. Potrivit celor mai…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…