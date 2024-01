Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a condus mașina sub influența drogurilor și care a accidentat mortal doi studenți, este trimis in judecata pentru ucidere din culpa și pentru parasirea locului accidentului. Accidentul mortal s-a produs in localitatea 2 Mai, dintre Mangalia și Vama Veche. Parchetul…

