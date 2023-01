Stiri pe aceeasi tema

- Statistica „neagra” pe șoselele din Romania: Cinci persoane mor, in medie, zilnic, in accidente rutiere. Numarul, mai mic decat in 2021 Statistica „neagra” pe șoselele din Romania: Cinci persoane mor, in medie, zilnic, in accidente rutiere. Numarul, mai mic decat in 2021 La nivel național, in perioada…

- Actiunile politistilor de la rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulatie de catre toti cetatenii ar reduce semnificativ tragediile care se intampla in jurul nostru.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in perioada 1 ianuarie ndash; 30…

- Patru persoane au fost spitalizate si se aflau vineri in stare "critica", in urma unei busculade, joi seara, la intrarea unei sali de concerte, la Londra, anunta politia, relateaza AFP. They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn— say no more (@DammySNM) December…

- 38 de accidente rutiere soldate cu victime omenești au avut loc in Teleorman in primele 10 luni ale anului. In evenimentele de circulație care au avut loc pe drumurile din Teleorman au murit 33 de persoane, 13 au fost ranite grav și 21 ranite ușor. Cauzele acestor evenimente sunt, de obicei, viteza…

- In weekend, 27 de șoferi au fost depistați și inlaturați de la volan pentru conducere in stare de ebrietate, iar 2361 au fost sancționați pentru ca au ignorat prevederile regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente incalcari depistate de catre inspectorii de patrulare raman a fi: depașirea…

- Doua accidente s-au produs in aceeași localitate din județul Neamț, la distanța de numai cateva ore. In primul accident, un barbat a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. La scurt timp, alte doua autoturisme s-au ciocnit. In total, 8 oameni au fost raniți. Un barbat in varsta de 39…

- Luni, 07 noiembrie, la ora 17.49, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Europa din municipiu. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Mocira inspre bulevardul Unirii, de catre un barbat de 46 de ani din…

- In zilele de weekend, 32 de șoferi au fost inlaturați de la volan, fiind depistați in stare de ebrietate de polițiștii de patrulare. Cei mai mulți dintre ei aveau un grad avansat de alcool, precizeaza poliția.