Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani a murit in urma unui accident care s-a petrecut duminica in localitatea Baisa, din județul Botoșani. O alta persoana a fost ranita intr-un eveniment rutier care a avut loc pe DN 13, in județul Mureș.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3B, la kilometrul 14, intre localitatile Tonea si Roseti, judetul Calarasi, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat trei victime, dintre care o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a emis o informare cu privire la un accident rutier grav care a avut loc in localitatea Surdila Greci, judetul Braila.Evenimentul a implicat o autoutilitara si un autocamion. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11, in zona localitatii Oituz, judetul Covasna, s a produs un grav accident rutier. Conform sursei citate, in incident au fost implicate trei autoturisme si un microbuz de transport persoane. In urma impactului au rezultat…

- Sapte persoane au fost ranite, miercuri dimineata, intr-un accident produs pe DN 2A, in judetul Ialomita, in care au fost implicate un microbuz de persoane si un autoturism, anunta Centrul Infotrafic. Circulatia rutiera este restrictionata.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca traficul…

- Patru persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata, miercuri seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1C, in localitatea Dabaceni, județul Salaj. Circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Drama pe DN 56A, in localitatea Recea, județul Mehedinți. O coliziune frontala s-a produs intre un TIR și un autoturism, iar o femeie și fiica ei au murit, arata Poliția Romana.O mama și fiica ei au murit sambata in urma unui accident produs pe DN 56A, localitatea Recea, județul Mehedinți. O…

- Patru persoane ranite pe DN 15, in Mureș, dupa un accident intre o mașina și un TIRPatru persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident care a avut loc pe DN 15, intre localitațile Deda și Pietriș, județul Mureș. Impactul a fost intre o mașina și un TIR, anunța Mediafax. Potrivit…