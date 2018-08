Stiri pe aceeasi tema

- Impactul s-a produs joi, in jurul orei 10:04, in afara localitații bihorene Baița Plai cand mopedistul a patruns pe sensul opus de circulație unde a intrat in coliziune frontala cu o cisterna, condusa regulamentar, din sens opus, de un barbat de 57 de ani, din comuna Liedlin, județul Timiș. In…

- Un accident MORTAL a avut loc astazi, 22 august 2018, in jurul orei 17:00, pe raza localitații Bucerdea Granoasa. Un tanar de aproximativ 30 de ani a decedat dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe un camp. Potrivit IPJ Alba, un tanar ce a condus un autoturism pe un camp de pe raza localitații Bucerdea…

- Doua accidente grave au avut loc in cursul nopții trecute, pe șoselele din municipiul... The post Noapte neagra pe șoselele dintr-un municipiu din vestul țarii, cu doua accidente grave! appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 800 de accidente grave de circulatie soldate cu decesul a 309 persoane s-au produs in Romania, in perioada 2000 - 2017, din cauza defectiunilor tehnice aparute in lipsa efectuarii reviziilor tehnice la timp, arata o cercetare de specialitate, prezentata joi de catre reprezentantii Uniunii Nationale…

- O cisterna incarcata cu circa 11 tone de motorina s-a rasturnat, joi seara, intr-un sant, pe DJ 651, in afara localitatii Podari, judetul Dolj, dupa ce soferul a evitat un autoturism angajat in depasire, care circula din sens opus, si a pierdut controlul volanului, informeaza Agerpres.Potrivit…

- S-a rupt cerul în Capitala. A plouat în mai multe sectoare, iar șoferii ca de fiecare au avut de rezistat în fața unei adevarate provocari. Timp de câteva minute, mai multe drumuri au fost inundate, iar pe strada Muncești din Capitala s-a înregistrat…

- In primul semestru al anului 2018, politistii rutieri au actionat pe drumurile din judet pentru constientizarea biciclistilor cu privire la riscurile la care se expun atunci cand incalca normele rutiere. In cadrul celor 18 actiuni, pentru incalcari ale legislatiei rutiere, oamenii legii au aplicat celor…

- In cadrul actiunii, politistii au dat 479 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 165.800 lei, dintre care 257 au fost date pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 14 pentru depasiri neregulamentare. De asemenea, dintre cele 44 de permise retinute, 23 au fost pentru nerespectarea…