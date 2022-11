Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a reușit marți o surpriza istorica la Cupa Mondiala, caștigand cu 2-1 in fața Argentinei. Lionel Messi a ramas in picioare cu mainile in șolduri la centru, in timp ce jucatorii bucuroși ai Arabiei Saudite alergau in toate direcțiile in jurul sau. In timp ce Argentina este a treia cea…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, marti, comentand infrangerea surprinzatoare a Argentinei in fata Arabiei Saudite, scor 2-1, la Cupa Mondiala din Qatar, ca ar fi un dezastru pentru Lionel Messi sa nu treaca de faza grupelor, tinand cont ca obiectivul sau este finala…

- A foost bucurie uriașa in Arabia Saudita, dupa ce echipa naționala de fotbal a reușit o vitorie istorica impotriva Argentinei, la Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Arabia Saudita a dat lovitura pe Lusail Stadium: a revenit de la 0-1 și a reușit sa caștige impotriva Argentinei (scor 2-1), una dintre marile favorite la caștigarea Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.

- Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de selectionata Arabiei Saudite, intr-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar, potrivit news.ro.Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat in minutul 10 de Lionel Messi, din penalti. Fii la curent cu cele mai…

- Au trecut doar doua zile de la debutul Qatar 2022 și deja s-a inregistrat primul „șoc” al competiției. Argentina, una dintre marile favorite la caștigarea trofeului, a pierdut meciul de debut, 1-2 cu Arabia Saudita. Chiar daca Argentina a deschis scorul in minutul 10, in urma unui penalty transformat…

- Pentru argentinianul Lionel Messi, care va incerca sa castige prima sa Cupa Mondiala in Qatar, Brazilia, Franta si Anglia sunt „putin peste restul" echipelor implicate in turneul care va incepe duminica. „Suntem plini de sperante, avem o echipa foarte buna care este foarte motivata, dar trebuie sa ajungem…

- Starul Lionel Messi a decis sa solicite clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain sa fie lasat sa plece la nationala Argentinei cu o saptamana mai devreme decat era prevazut intial, in vederea participarii la Cupa Mondiala 2022, de teama unei posibile accidentari, informeaza presa argentiniana.…