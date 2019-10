ACCIDENT UNGARIA | MAE: Patru români au murit MAE a transmis, luni, ca printre victimele accidentului din Ungaria se afla și patru romani, iar reprezentanții Consulatului General al Romaniei la Szeged au intreprins demersuri pentru a obține informații cu privire la identitatea persoanelor implicate și circumstanțele producerii coliziunii. „Consulatul General al Romaniei la Szeged urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 28 octombrie 2019, in regiunea Csongrad, accident soldat cu decesul a patru cetațeni romani. Reprezentanții oficiului consular au intreprins, in regim de urgența, demersuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

