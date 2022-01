Accident teribil pe DN2: un mort și doi răniți O persoana a murit, iar alte doua au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, vineri seara, pe DN 2, in afara localitatii Cotorca din judetul Ialomita. In accident au fost implicate doua autoturisme si un TIR. Potrivit ISU Ialomita, accidentul rutier s-a produs pe DN 2, in zona satului Cotorca din comuna Ciocarlia. La […] The post Accident teribil pe DN2: un mort și doi raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier care s-a produs in Braila, fiind implicate trei autoturisme. Trei dintre victime sunt incarcerate, una fiind inconstienta. Traficul pe DN 2B este blocat. Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila,…

- O femeie de 46 de ani din Valcea si fiul acesteia, in varsta de 17 ani, au fost transportati la Unitatea de Primire a Urgentelor Sibiu, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in afara localitatii Boita. Traficul in zona a fost restrictionat. Potrivit Poliției Județului Sibiu, accidentul s-a produs…

- Un barbat a murit prin decapitare, vineri seara, intr-un accident rutier produs din cauza unei șicanari in trafic, pe Drumul European 70, in județul Teleorman. In accident au fost implicate doua TIR-uri și o autoutilitara. Surse din poliție au precizat ca accidentul s-a produs dupa ce unul dintre cei…

- Un barbat a murit prin decapitare, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier produs din cauza unei șicanari in trafic, pe Drumul European 70, in județul Teleorman. In accident au fost implicate doua TIR-uri și o autoutilitara. Surse din poliție au precizat ca accidentul s-a produs…

- UPDATE Potrivit primelor informații transmise de ISU Valcea, numarul victimelor exploziei de la Uzina Mecanica Babeni se ridica la patru morți (trei barbați și o femeie). Trei 3 persoane au fost ranite, sunt conștiente, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța al Județului Valcea și transportate…

- Patru barbați au fost raniți, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare, din judetul Timis. Asta dupa ce mai multi migranti din Siria s-ar fi luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere…

- O persoana a murit, iar trei au fost grav ranite intr-un accident produs sambata dimineata, in municipiul Slobozia, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomița, in accidentul produs pe DN21 au fost implicate o mașina condusa de un șofer…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani, din comuna Radauti Prut. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, un autoturism, in care se aflau cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre…