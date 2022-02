Accident teribil în vestul țării – doi pietoni, spulberați și uciși pe loc! Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ.709 in afara localitații Horia, județul Arad. O mașina a derapat și a lovit mortal doi pietoni, cetațeni srilankezi. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 29 de ani, din municipiul Arad, care conducea un autoturism pe DJ 709 din Horia spre Arad a parasit partea carosabila și a intrat pe sensul opus de mers accidentand doi barbați, cetațeni srilankezi, care se deplasau pe acostament, potrivit publicației ziardearad.ro. In urma impactului, cei doi barbați au decedat. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. ,,Din… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

