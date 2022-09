Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si sapte de persoane au murit, duminica, intr-un accident rutier produs in sud-vestul Chinei, a anuntat televiziunea de stat CCTV, citata de AFP. "Este cel mai grav accident rutier de la inceputul anului. S-a intamplat pe o autostrada din provincia rurala Guizhou", a precizat CCTV. In auobuzul…

- Un incendiu de proporți a izbucnit vineri intr-o cladire inalta dintr-un oraș din sudul Chinei. Focul a fost stins, dar pagubele sunt uriașe. Autoritațile nu au prezentat inca numarul victimelor, potrivit Reuters. Un incendiu masiv a cuprins vineri o cladire de birouri de mare inalțime din centrul…

Un accident grav a avut loc in noaptea de joi spre vineri in județul Gorj, in urma caruia o femeie și un barbat au murit.

- O romanca a murit intr-un accident de microbuz in regiunea Stainz, Austria. De asemenea, alte sase femei cu varste cuprinse intre 42 și 60 de ani, tot romance, au fost ranite. Victimele lucrau ca ingrijitoare de batrani in Austria și se intorceau in Romania. Alaturi de ele in masina se afla si soferul,…

- Doua persoane au decedat, astaz, dupa ce mașina in care se aflau a derapat și a intrat pe contrasens, pe drumul dintre Geoagiu și Oraștie. Mașina s-a lovit de o autoutilitara care circula din sens opus. Potrivit Poliției Hunedoara, un barbat in varsta de 38 de ani, din Geoagiu, in timp ce conducea mașina…

- Un autocar romanesc a fost implicat intr-un accident grav a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in apropiere de orasul Veliko Tarnovo din Bulgaria. Potrivit informatiilor preliminare, cinci persoane care calatoreau in autocar au decedat.

- O persoana a murit si alte trei, intre care un copil, au ajuns la spital in urma unui grav accident rutier produs, luni, pe drumul national 51A, in judetul Teleorman, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR care circula din sens opus.