- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Oradea. In urma acestuia, o fetița de doar trei ani și jumatate și-a pierdut viața. Mama ei se afla in stare grava la spital, iar medicii ii dau puține șanse de supraviețuire. Fetița de trei ani, decedata intr-un accident rutier Mașina condusa…

- O familie de romani a murit intr-un grav accident de circulație, in apropiere de orașul Veneția. Un autoturism a intrat pe contrasens și i-a lovit frontal. In urma impactului violent, ambele mașini au fost distruse complet. In accident a murit și șoferița vinovata, potrivit Venezia Today . Potrivit…

- Accident teribil pe o strada din Timișoara. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost in aceasta dupa-amiaza spulberat de un autoturism. Barbatul traversa strada in graba și totodata pe roșu, iar șoferul mașinii nu a putut evita tragedia. La fața locului au sosit imediat echipajele de salvare, care au…

- Accident de circulație, vineri, la intersecția Caii Circumvalațiunii cu strada Coriolan Brediceanu. Un tanar de 22 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a traversat strada pe culoarea roșie a semaforului și a fost lovit de un autoturism. Atenție, imagini ce va pot afecta emoțional!

- ACCIDENT la Ocna Mureș: Doua persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit, pe o strada din oraș O femeie și un tanar au fost raniți intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Mașina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- Mașina, serios avariata, s-a oprit deasupra rondului de beton din centrul sensului giratoriu, in jurul orei 5.00, la Moșnița Noua. In urma impactului, din pacate, doua persoane au fost ranite: șoferița de 79 de ani și un pasager de 73 de ani.Potrivit IPJ Timiș, femeia de 79 de ani a condus un autoturism…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din municipiul Dej, a murit in urma unui accident cu parapanta. Tragedia s-a petrecut ieri. ”Incidentul a fost semnalat printr-un apel 112, in jurul orei 17.45, polițiștii Secției Regionale de Poliție Tranporturi Cluj-Napoca fiind sesizați despre producerea unui accident…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi la amiaza in municipiul Radauți. In cele trei mașini se aflau șase persoane, dintre care doi minori in varsta de 5 și 9 ani. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost scos din autoturism in stare de inconștiența și i s-au…