Accident teribil în Austria: 3 români, printre care un copil de 6 ani, răniți după ce s-au răsturnat cu mașina Un barbat, in varsta de 43 de ani, a derapat luni și a intrat cu mașina pe un camp adiacent, unde vehiculul s-a rasturnat și s-a oprit pe acoperiș. El și pasagera sa au fost raniți.Potrivit informațiilor sale, un autoturism venea spre el, depașind periculos un alt vehicul, ceea ce l-a determinat sa traga de volan pentru a evita un impact frontal.Barbatul de 43 de ani a virat apoi și a derapat pe drumul umed. El nu a putut opri și a ajuns pe un camp adiacent, unde mașina s-a rasturnat, potrivit stiridiaspora.ro. Pompierii au descarcerat o femeie din mașinaIn timp ce barbatul de 43 de ani și copilul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 43 de ani, a derapat luni și a intrat cu mașina pe un camp adiacent, unde vehiculul s-a rasturnat și s-a oprit pe acoperiș. El și pasagera sa au fost raniți.Potrivit informațiilor sale, un autoturism venea spre el, depașind periculos un alt vehicul, ceea ce l-a determinat sa…

- Un accident rutier a avit loc pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In accident au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul masinii, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma impactului, scrie News.ro. ”Accident…

- Se pare ca accidentul s-a produs din cauza unei manevre greșite facute de un șofer roman, vorbim despre o femeie in varsta de 26 de ani, fapt ce a dus la coliziunea cu alte doua mașini, care veneau din sens opus. Din cauza forței impactului, ambele vehicule au fost aruncate in afara șoselei și s-au…

- „Accident rutier in localitatea Slatioara, pe DN 67. Un autoturism este rasturnat, iar cele 3 persoane ( 2 adulți și un minor) sunt conștiențe.Pompierii militari acționeaza cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar SAJ cu o ambulanța. Persoanele au ieșit singure…

- "Interventie cu descarcerare in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu Mare. Doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei echipaje SMURD si unul SAJ au actionat pentru gestionarea unei situatii de urgenta rezultata in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Capusu…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un gard pe raza comunei prahovene Balta Doamnei.In autovehicul se aflau noua pasageri si soferul, care la un moment dat ar fi pierdut controlul volanului, lovind un gard in satul Curcubeu, comuna Balta Doamnei,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca ambele victime au reusit sa iasa din autoturism pana la sosirea pompierilor.„Conducatorul auto, un barbat de 57 de ani, a primit ingrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la Centrul…

- Grav accident, miercuri seara, in județul Timiș. Primele informații arata ca in accident au fost implicate 10 persoane, dintre care 2 ar fi murit, anunța Mediafax. Conform ISU Timiș, un autovehicul cu mai mulți pasageri s-a rasturnat in localitatea Iecea Mica. „La fața locului s-au…