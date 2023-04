Accident stupid la un festival de zmeie în Franța: 11 victime, printre care și o fetiță de patru ani Un vehicul al carui sofer septuagenar "ar fi pierdut controlul" "in mod accidental" a rasturnat si a ranit zece pietoni sambata, dintre care patru clasificati drept "in urgenta absoluta", la Berck-sur-Mer, in nordul Frantei, unde are loc un festival "international de zmeie", potrivit prefecturii locale si Parchetului, scrie AFP, citat de Agerpres. In jurul orelor 18.30 (16.30 GMT), acest vehicul "condus de o persoana cu handicap in varsta de 76 de ani a lovit multimea", a indicat intr-un comunicat procurorul din Boulogne-sur-Mer, localitate situata la aproximativ cincizeci de kilometri nord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

