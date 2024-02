Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc, marți dimineața, in județul Olt. Un tanar in varsta de 22 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost spulberat de un sofer in varsta de 74 de ani care nu a acordat prioritate.

- Un tanar de 23 de ani, a murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea valceana Slatioara. Potrivit IPJ Valcea , pe DN 67, in localitatea Slatioara ar fi avut loc o coliziune intre un autoturism și un autotren. 1 de 3 In urma impactului, din pacate, conducatorul autoturismului,…

- Accident rutier produs pe A3, sensul Gilau-Nadașel. Echipajul se afla la locul evenimentului rutier, traficul este momentan blocat. Revin cu informații dupa efectuarea cercetarilor la fața locului. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca un autoturism condus de un barbat de 38…

- Politistii orsoveni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, in comuna Ciresu, judetul Mehedinti. Astfel, sambata seara, un barbat in varsta de 54 de ani nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a intrat cu masina intr-un stalp de beton, ulterior autoturismul rasturnandu-se…

- O tragedie a avut loc in noaptea de Craciun Un tanar de 24 de ani a murit intr un cumplit accident, iar trei persoane, printre care si doi adolescenti au ajuns la spital. Soferul care conducea autoturismul, un tanar de 21 de ani era baut. Potrivit IPJ Iasi, la data de 25.12.2023, in jurul orei 02.20,…

- Un accident mortal a avut loc pe șoseaua naționala DN 65A din județul Argeș. O tanara in varsta de 19 ani, eleva la Școala Postliceala Ion Cantacuzino din Pitești a murit in urma impactului autoturismului cu un copac. Șoferul și a doua pasagera au ajuns la spital in stare grava.

- Accident rutier mortal, noaptea trecuta, la Caldararu. In cursul nopții de 15 spre 16 decembrie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 65A a avut loc un accident rutier grav. Polițiștii au stabilit ca un tanar de 24…

- Un tanar de 29 de ani, din Corbii Mari, și-a pierdut viața sambata dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din afara localitații Corbii Mari. Barbatul a decedat la spital din cauza leziunilor suferite. Nenorocirea s-a produs intr-o curba deosebit de periculoasa. Șoferul a pierdut controlul…