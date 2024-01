Accident rutier mortal la Spătărei Eveniment Accident rutier mortal la Spatarei ianuarie 8, 2024 22:35 O femeie și-a pierdut viața in urma unui accident rutier, produs astazi, in jurul orei 18:00. Polițiștii au fost sesizați prin apel la numarul unic de urgența 112 despre producerea unui eveniment rutier soldat cu victime omenești, pe DN 65E, in localitatea Spatarei. Potrivit IPJ Teleorman, cercetarile preliminare indica ipoteza ca un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani, din comuna Crangu, județul Teleorman, ar fi fost surprins de traversarea prin loc nepermis și fara a se asigura, a unui pieton… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

