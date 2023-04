Accident rutier la Malaia: Șoferul a pierdut controlul volanului, răsturnându-se în afara carosabilului In cursul acestei dimineți, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7A, in localitatea Malaia, ar fi pierdut controlul volanului, rasturnandu-se in afara parții carosabile. In urma impactului, a rezultat ranirea unei persoane care a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor și imprejurarilor producerii evenimentului rutier. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

