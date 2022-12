Accident rutier la iesire din Harsova, judetul Constanta. Intervin salvatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, in localitatea Costinesti.Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita.La fata locului intervine un echipaj SAJ C2.UPDATE: Din pacate cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a salva victima care a fost declarata decedata. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire de pe AUtostrada A 4 spre localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism si un camion au fost implicate in accident.La fata locului intervine Detasamentul Palas cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si SMURD B.UPDATE.…

- Un accident rutier a avut loc astazi la intrare in localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, un tir incarcat cu cereale s a rasturnat.La fata locului intervine Statia Harsova cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Ion Lahovari cu Dacia. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. La fata locului intervine un echipaj…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 1.00 in municipiul Constanta, pe Soseaua Mangaliei.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate. Evenimentul rutier a avut loc la iesire din Constanta spre Cumpana.Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, iar…

- Un grav accident rutier a avut loc in cursul noptii in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la iesire din Medgidia spre Cernavoda.Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident.Doua persoane au fost ranite, victimele fiind incarcerate, dar constiente.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Techirghiol, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.Din primele informatii trei persoane au fost ranite. Evenimentul rutier a avut loc la intersectia strazilor Ion Tuculescu si Ecaterina Varga. ...

- Salvatorii constanteni intervin joi dimineata pe DN2A, intre Harsova si Hanul Morilor, unde s a produs un accident rutier. Din primele informatii, o personaa a fost ranita. La fata locului intervine SMURD B2 de la Statia Harsova ...