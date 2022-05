Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09 mai 2022, in jurul orei 16,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Garii din oraș. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 64 de ani, din comuna Bistra, in…

- ACCIDENT rutier la Campeni. Un șofer din Bistra, cu 1,27 mg/l alcool „la bord”, a intrat cu mașina in gardul unui imobil Un accident rutier s-a produs luni dupa-amiaza pe o strada din orașul Campeni. Un șofer in varsta de 64 de ani din comuna Bistra, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat…

- Un accident rutier s-s produs joi dimineața in jurul orei 6.40 pe drumul național Gherla – Cluj Napoca, in zona localitații Bonțida. Accident rutier produs in jurul orei 06.40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida Un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune…

- ACCIDENT rutier pe DN 74A, intre Abrud și Campeni: O VICTIMA, dupa ce o mașina s-a rasturnat pe carosabil ACCIDENT rutier pe DN 74A, intre Abrud și Campeni: O VICTIMA, dupa ce o mașina s-a rasturnat pe carosabil Un accident rutier a avut loc marți, 19 aprilie, intre localitatea Abrud și Campeni. Potrivit…

- Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 ca pe raza satului Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor a avut loc un accident, iar conducatorul auto este baut. Cu ocazia deplasarii la fata locului a lucratorilor de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurala Nr. 15…

- ACCIDENT rutier la Cugir: Un barbat a ajuns la spital dupa ce trotineta electrica pe care se afla a fost lovita de o mașina ACCIDENT rutier la Cugir: Un barbat a ajuns la spital dupa ce trotineta electrica pe care se afla a fost lovita de o mașina Un accident rutier a avut loc vineri, 8 aprilie 2022,…

- ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei Un accident rutier a avut loc marți, 8 martie 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Principala din localitatea Cenade.…

- ACCIDENT rutier in Valea Lunga: Un șofer „MORT de BEAT” a lovit o mașina și a bagat in spital un pieton ACCIDENT rutier in Valea Lunga: Un șofer „MORT de BEAT” a lovit o mașina și a bagat in spital un pieton Un accident rutier a avut loc duminica, 6 martie, in jurul orei 22.00, pe strada Victoriei din…