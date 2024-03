ACCIDENT RUTIER între Aiud și Vălișoara: O persoană rănită după ce o mașină a intrat într-un cap de pod. Trafic îngreunat ACCIDENT RUTIER intre Aiud și Valișoara: O persoana ranita dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri, 6 martie, intre Aiud și Valișoara. Din primele informații transmise de autoritați, un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs pe DJ 107 M, intre Aiud și Valișoara. Din primele date, in urma accidentului, o persoana ar fi suferit leziuni corporale ușoare. […] Citește ACCIDENT RUTIER intre Aiud și Valișoara: O persoana ranita dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod. Trafic ingreunat in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intr-o comuna langa Aiud. Mașina rasturnata in afara șoselei. O tanara a fost ranita O tanara din municipiul Aiud, a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea Lopadea Noua. Aceasta s-a rasturnat cu mașina, in afara drumului. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 3 ianuarie, in…

- ACCIDENT rutier pe DJ 107, in zona Lunca Tarnavei. O persoana ranita dupa un impact intre doua autovehicule. Trafic ingreunat O persoana a fost ranita joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, intr-un accident rutier produs pe DJ 107, in zona localitații Lunca Tarnavei. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier…

- Accident rutier la Vințișoara: O persoana, ranita, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune. Traficul este ingreunat Accident rutier la Vințișoara: O persoana, ranita, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc joi dimineața, la Vințișoara,…

- ACCIDENT RUTIER in zona Vințișoara: Trei autoturisme implicate, o persoana ranita. TRAFIC INGREUNAT Un accident rutier a avut loc joi dimineața (14 decembie) in jurul orei 19.15. Accidentul rutier a avut loc in zona Vințișoara. Din primele informații, in incidentul rutier au fost implicate trei autoturisme.…

- Accident pe DN7, zona Șibot. O persoana ranita, dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic ingreunat O persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN7 la Șibot. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs pe Drumul Național 7, la intersecția cu Drumul Județean 704, ( in zona…

- Accident rutier pe DJ 107M, la Rimetea. Mașina rasturnata dupa ce a intrat intr-un cap de pod. O persoana ranita O femeie a fost ranita intr-un accident petrecut pe DJ 107 M, la Rimetea. Evenimentul rutier s-a petrecut joi dimineața. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile…

- Accident rutier pe DN1, la ieșire din Aiud: O persoana RANITA, in urma unei coliziuni intre doua mașini. Trafic ingreunat Accident rutier pe DN1, la ieșire din Aiud: O persoana RANITA, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc in cursul dimineții de…

- ACCIDENT pe DN1 la ieșire din Aiud spre Cluj. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit O persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi dimineața pe DN 1, la ieșire din Aiud spre Unirea. Potrivit IPJ Alba, in accidentul rutier au fost implicate doua autovehicule. Din primele date,…