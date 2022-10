Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat in accidentul de pe DN 7 București-Pitești, la ieșire din localitatea Slobozia Moara, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor medicale. Se estimeaza reluarea normala a circulației in 45-60 de minute. La ieșire din localitatea Slobozia…

- Torțe pe roți, doua mașini cuprinse de flacari in municipiul Targoviște, pompierii au intervenit in cazul unui incendiu izbucnit la doua autoturisme pe Calea Domneasca. A acționat Detașamentul de Pompieri Targoviște cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Focul a fost localizat rapid…

- Accident rutier produs in municipiul Targoviște, pe strada Constantin Brancoveanu, acționeaza Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de intervenție, iar SAJ cu un echipaj. La locul accidentului a fost gasita o persoana, conștienta, care primește ingrijiri medicale de la echipajul SAJ. …

- Copil grav ranit intr-un accident rutier la Odobești, a intervenit elicopterul SMURD, pompierii au intervenit in cazul unui accident rutier produs in Odobesti, str. Bancii. Potrivit ISU Dambovița acționeaza Detașamentul Titu cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD și SAJ Dambovița cu doua echipaje.…

- INTERVENȚIE CONTRA CRONOMETRU a POMPIERILOR DAMBOVIȚENI , ISU Dambovița ne comunica ca se intervine in cazul unei persoane ramasa blocata intr-un tub de beton The post INTERVENȚIE CONTRA CRONOMETRU a POMPIERILOR DAMBOVIȚENI,femeie blocata intr-un tub de beton first appeared on Partener TV .

- Pompierii de la ISU Dambovița continua misiunea de stingere a incendiilor in Franța,modulul național executa operațiuni de stingere in estul localitații Belin-Beliet, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. In zona menționata, intervin 37 de pompieri…

- Accident, sunt implicate o autoutilitara și o motocicleta, doua persoane sunt ranite, evenimentul rutier s-a produs in comuna Crangurile, sat Cranguri, str. Principala. Acționeaza Detașamentul Gaești cu o autospeciala de intervenție și oambulanța SMURD, iar SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul intervenției…

- PRAPAD, ard campurile in Dambovița, STOP incendiilor de vegetație, in contextul temperaturilor caniculare, autoritațile și ISU Dambovița fac apel la cetațeni sa nu mai dea foc la vegetație uscata. La nivelul județului Dambovița au avut loc peste 600 incendii de vegetație uscata in prima jumatate a anului,…