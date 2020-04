Accident rutier in Eforie Nord. Sunt implicate doua autoturisme. Doua victime

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului la iesirea din Cernavoda un autoturism a intrat intr un cap de pod.In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime: doi adulti si un copil.Revenim cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN 13 A Miercurea Ciuc ndash; Targu Mures, la kilometrul 17, la iesire din municipiul Miercurea Ciuc, judetul Harghita, dupa ce a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- O persoana a murit si patru au fost ranite marti dimineata intr-un accident in care au fost implicate o ambulanta care transporta pacienti pentru dializa si un autoturism, produs in localitatea prahoveana Floresti.O ambulanta privata, care transporta pacienti pentru dializa, si un autoturism…

- Un accident rutier a fost inregistrat, chiar la miezul noptii, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc la iesire din Dulcesti spre Pecineaga.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj Napoca ndash; Zalau, intre localitatile Mera si Nadaselu, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.Din primele informatii, in urma impactului, patru persoane au fost ranite, dintre care una…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la iesire din Medgidia, spre Satu Nou.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme.In urma accidentului au fost inregistrate doua victime, neincarcerate, constiente.Totodata medicul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata. Sursa foto cu…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, au rezultat doua victime neincarcerate, constiente.…