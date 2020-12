Accident rutier în București: un tramvai și o mașină s-au ciocnit Accident rutier in București, pe Șoseaua Petricani. Un tramvai și un autoturism s-au ciocnit. Conform primelor informații, ambele vehicule sunt grav avariate, iar tramvaiul a și sarit de pe șine. Potrivit primelor informații de la fața locului, doi calatori din tramvaiul implicat in accident au fost raniți, conform Digi24. Mai multe tramvaie ar fi blocate la acest moment pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din cauza accidentului rutier. Știre in curs de actualizare The post Accident rutier in București: un tramvai și o mașina s-au ciocnit appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

