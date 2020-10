Stiri pe aceeasi tema

- Cisterna este incarcata cu 32 de tone kerosen.Un accident rutier grav a avut loc astazi in judetul Prahova, pe Centura de Est, zona Corlatesti.Au fost implicate o cisterna cu motorina si un autoturism.In urma evenimentului rutier, o perosana si a pierdut viata.La fata locului, au fost mobilizate doua…

- Un grav accident rutier s-a petrecut cu puține minute in urma in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni. Din primele informații se pare ca șoferul unui autoturism marca Mercedes se deplasa pe direcția Vaslui – Iași, iar la un moment dat a semnalizat viraj la stanga, pe un drum secundar. Nu a mai…

- Cinci persoane au fost transportate la spital dupa ce masinile in care se aflau au fost implicate intr-un accident rutier produs marti in municipiul Ramnicu Valcea, in zona Cazanesti, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. In accident…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs in judetul Gorj, in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta din Mehedinti, care transporta un pacient confirmat cu coronavirus. In urma accidentului, ambulanta a cazut de pe un pod, iar cei patru raniti…

- Accident rutier la Iliesti, SuceavaInspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localiteta Ilisesti. Doua masini au fost implicate, fara victime incarcerate.Din primele date, au fost implicati 5 adulti si 2 minori, toti constienti. Dintre acestia…

- Un barbat a murit, in urma unui accident rutier pe DN22, in judetul TulceaIn jurul orei 16:50, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in urma unui apel prin intermediul sistemului unic pentru apeluri de urgenta 112, pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor medical victimei…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, luni, pe Transalpina, in zona localitații Voineasa, din județul Valcea, dupa un accident intre doua mașini, in urma caruia patru persoane au fost ranite, informeaza Mediafax.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea! Anunțul facut de DNA: Cum a fost…

- Ziarul Unirea FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier in județul Cluj. O persoana a fost ranita dupa coliziunea unei mașini cu o autoutilitara O femeie a primit ingrijiri medicale, dupa un accident rutier care a avut loc in județul Cluj. In coliziune a fost implicata o autoutilitara cu…