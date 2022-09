Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 30 august 2022, in jurul orei 12.00, s-a produs un accident rutier mortal in Pasul Mestecanis. Trei autoturisme au intrat in coliziune pe drumul national DN 17. Au fost implicate doua vehicule marca Dacia Logan, dintre care una echipata taxi cu numar de Iasi, si un autotren. La fata locului s-au…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca a avut loc o coliziune intre doua autoturisme in zona CUG, pe trecerea de pietoni. Deocamdata nu se cunoaște cauza producerii incidentului și nici daca au fost…

- In zona Lunca Cetațuii din Iași a avut loc, in aceasta dimineața un accident rutier. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații se pare ca evenimentul rutier a fost produs ca urmare a unei neacordari de prioritate. Nu sunt persoane ranite…https://www.bzi.ro/inca-un-accident-rutier-in-iasi-doua-autoturisme-au-fost-implicate-exclusiv-foto-4525598?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- In cursul noptii trecute, in cartierul Pacurari din municipiul Iași s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Conform primelor informații, in accidentul rutier nu au existat persoane ranite. Politistii ieșeni vor concluziona, in urma unei anchete, modul in care s-a produs…

- In aceste momente in zona localitații Lețcani din județul Iași a avut loc un accident rutier grav. Din primele informații, in evenimentul rutier a fost implicat un microbuz in care se aflau 10 persoane. Nu se cunoaște starea de sanatate a victimelor. La fața locului se deplaseaza mai multe echipaje…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Letcani, pe DN28, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca au fost implicate trei autoturisme, iar doua dintre ele au ieșit din decor. Intr-un autoturism marca Touran se aflau 7 persoane, 4 adulți și 3 copii, iar…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municicpiul Iași, in zona Pasarelei Bucium. Din primele informații deținte de reporterii BZI, se pare ca intersecția este blocata parțial…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-municipiul-iasi-intersectia-bucium-poitiers-este-blocata-partial-exclusiv-4507141?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- Astazi, 12 iunie 2022, un accident rutier s-a produs pe bulevardul Tudor Vladimirescu, in municipiul Iași. UPDATE: Toți cei implicați in accident se indreapta spre Poliția Rutiera. UPDATE: La locul intervenției s-a constat ca un autoturism a avariat cinci autoturisme parcate. Victima, Iuliana A., a…