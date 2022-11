Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise, duminica, cand autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion in apropiere de stațiunea Hourghada, in estul Egiptului, a anunțat Ministerul Sanatații. Acesta este al doilea accident mortal in mai puțin de 10 zile in Egipt. La 12 noiembrie, 20 de persoane au…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs vineri seara, pe DN 7, la intrare in orașul Calimanești, Valcea. Potrivit ISU Valcea, in accident au fost implicate un tir și un autocar in care se aflau 16 persoane. ”Evenimentul s-a produs in jurul orei 20.30, la intrarea in orașul Calimanești,…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier GRAV provocat de un șofer beat, in Sibiu: ȘAPTE persoane au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier GRAV provocat de un șofer beat, in Sibiu: ȘAPTE persoane au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat Un accident rutier grav a avut loc…

- Joi, 20 octombrie, la ora 14.44, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel de urgența cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu o victima, in afara localitații Basești. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o tanara de 26 de ani din Șurdești, aflata la volanul unui…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite intr-un accident produs marți dupa-amiaza pe un drum județean din Bihor, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe E60: Doua persoane și-au pierdut viața dupa un carambol, in Mureș FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe E60: Doua persoane și-au pierdut viața dupa un carambol, in Mureș Un accident rutier extrem de grav a avut loc miercuri, 28 septembrie, in jurul orei 10.00, pe drumul E60,…

- Un autocar cu 52 de pasageri a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier la iesirea din Vama Albita, la fata locului intervenind doua echipaje de pompieri din cadrul Sectiei Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate intr un accident rutier pe DN 22 in dreptul localitatii Piatra.Din primele informatii trei persoane au fost ranite, victimele nefiind incarcerate.La fata locului intervin salvatorii de…