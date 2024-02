Accident rutier cu trei victime în Galați: O persoană a fost descarcerată de pompieri / FOTO Trei persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs in municipiul Galati. ”In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier cu trei victime anuntate, din care una a fost descarcerata de pompieri”, a transmis, duminica seara, ISU Galati. Sursa citata a precizat ca accidentul a avut loc in Galati, str. Tecuci, colt cu Al. Cernat. Cele trei victime, una incarcerata, au fost preluate de echipajele SMURD si de un echipaj SAJ. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

