- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii politiei judetene Valcea, accidentul a avut loc intr-o curba, la kilometrul 202 al Drumului National 7, in zona localitatii Carligu Mic, in afara orasului Calimanesti. Primele date arata ca un tir inmatriculat in judetul Constanta a intrat in coliziune frontala…

- Accident grav in aceasta dimineața in Valcea. Un barbat și-a pierdut viața viața, iar doua femei și un bebeluș de sapte luni au fost raniți. Accidentul s-a intamplat pe Valea Oltului, la Carligu Mic, intre Brezoi și Calimanești, pe raza ...

- In contextul ploilor abundente si instabilitatii atmosferice din ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 12 judete pentru inlaturarea efectelor de vremea rea. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, la nivel national au fost emise 49 atentionari si avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu…

- Traficul rutier este blocat, astazi, pe Drumului National 7 – Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea si Sibiu, in localitatea Calimanesti, din cauza apei acumulate de la precipitatiile abundente si a aluviunilor scurse de pe versanti, scrie Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra…

- Un barbat a murit luat de viitura, in Valcea. Barbatul s-a urcat pe un podeț in localitatea Jiblea Veche – Calimanesti, dar a fost luat de puhoi cu tot cu pod. Omul a pierit vineri seara, dar familia nu i-a observat dispariția decat sambata dimineața. Barbatul a murit luat de viitura in Valcea in apropierea…

- Aura Marinescu, bibliotecara de la Liceul George Calinescu din Constanta s a stins din viata.Trupul acesteia va fi depus Casa Mortuara Veche a Cimitirului Central. Dumnezeu sa o odihneasca in pace ...

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a scufundat in lacul Ghioroc, aflat in apropierea localitații cu același nume din județul Arad. „In aceste momente 4 echipaje a Detașamentului de Pompieri Arad, 1 descarcerare grea, 1 de scafandrii și 2 SMURD intervin in zona lacului Ghioroc. „Un autoturism…

- Doua persoane, sot si sotie, au murit, iar alte trei au fost ranite, printre care si o fetita de trei ani, duminica dimineata, în urma unui accident petrecut pe un drum din judetul Timis, în care au fost implicate doua masini, potrivit Mediafax.