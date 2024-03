IN MEMORIAM ADINA CEZAR: „MAREA MEA DRAGOSTE ESTE DANSUL CONTEMPORAN”

Stiri pe aceeasi tema

- “De necrezut. A murit scriitorul iesean si traducatorul Radu Parpauta. Avea 69 de ani. Aflu cu stupoare ca ieri, in ultima sa postare pe Facebook, isi amintea ce am scris despre o carte de-a lui, cu un titlu care da fiori azi. N-am vazut postarea sa si regret ca nu l-am contrazis la timp. I-as fi spus…

- Coridorul vertical de gaze, un coridor strategic care plaseaza Grecia in rol de poarta principala de aprovizionare pentru țarile din sud-estul Europei, precum și noile perspective care se deschid pentru consolidarea posibilitaților de export, dupa ce acest coridor a primit și susținerea Ucrainei, au…

- Elevii din București și alte 25 de județe, printre care și Dambovița, revin la cursuri, incepand de luni, 26 februarie, dupa vacanța de schi, potrivit structurii semestrului, aprobat de Ministerul Educației. Vacanța de schi este aleasa de fiecare inspectorat școlar in parte. La nivelul județului Dambovița,…

- Irinel Columbeanu a vorbit recent despre imaginile intime cu Monica Gabor filmate de un ospatar pe gaura cheii intr-un restaurant din București. Omul de afaceri susține ca a fost șantajat la vremea respectiva din cauza filmarilor.Invitat din nou in emisiunea online „Fița cu Adița”, Irinel Columbeanu,…

- Dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa, omul de afaceri Marius Mihai Oceanu a murit. Era absolvent al Colegiului Național “Unirea” Focșani, ulterior a terminat studiile la Universitatea din București. Inmormantarea urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, urmand ca familia sa anunțe data exacta.…

- Vineri,5 Ianuarie 13:00 Dorinta (dub)3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG 13:30 The Snow Queen and the Princess - Animatie, Aventuri, Fantastic, Premiera, AG 14:00 Marea migratie (dub) 3D ...

- Ianis Hagi a organizat o petrecere fastuoasa in ziua de Craciun cu ocazia cununiei sale civile cu Elena Tanase, eveniment la care au fost prezente circa 400 de persoane, nu insa și Simona Halep, marea absenta. Simona Halep, despre care se știe ca are o relație buna cu familia Hagi, a fost marea absenta.…

- Un accident rutier produs sambata dupa-amiaza, 23 decembrie 2023, pe DN7 / E81, la Seaca, in Calimanești a dus la blocarea circulației intre stațiunea balneara de pe Valea Oltului și Ramnicu Valcea