- In urma cu puțin timp, pe strada Matasarilor din Timișoara a avut loc un accident. In urma impactului dintre doua mașini, o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Impactul a avut loc intre doua mașini, in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, o singura persoana a necesitat ingrijiri…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați sa intervina, puțin inainte de miezul zilei, pentru lichidarea unui incendiu pe strada Martir Nicolae Lacatuș. „Din primele informații primite de la apelant, incendiul se manifesta la un copac și vegetație uscata, cu pericol de propagare la o casa. La sosirea…

- Doua mașini s-au ciocnit astazi la intersecția bulevardului Revoluției din 1989 cu strada Hector, in zona centrala a Timișoarei. „Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe strada Proclamației de la Timișoara inspre bulevardul Revoluției, iar la intersecție cu strada Hector a trecut…

- Un barbat a injunghiat o persoana in timpul zilei, pe o strada din Timișoara. Conform autoritaților, agresorul a folosit „un obiect metalic”, iar victima a ajuns la spital, atacatorul fiind arestat preventiv. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, incidentul s-a produs luni…

- Un apel la 112 a mobilizat echipajele de urgența pe strada Sava Petrovici din Timișoara, la locul unui accident de circulație. Conform ISU Timiș, in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau trei persoane. In urma impactului, doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, dintre care…

- A avut loc un accident rutier pe strada Micu Samuel, din Timișoara, astazi, dupa ora 13. O persoana a necesitat ingrijiri medicale. In accident au fost implicate doua mașini, in care se aflau trei persoane. In urma impactului, o persoana a necesitat ingrijiri medicale și a fost transportata la spital.…

- Doua mașini s-au ciocnit astazi puțin dupa ora 13.00, pe strada Samuil Micu din Timișoara, la intersecția cu strada Telegrafului. „La locul intervenției s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, șase pompieri și un echipaj SAJ. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Medicul Beatrice Mahler se așteapta ca numarul de cazuri de COVID-19 sa continue sa creasca in urmatoarele doua saptamani și spune ca singura modalitate de a opri raspandirea virusului este sa incepem toți sa purtam masca, inclusiv pe strada. "Ma aștept la o creștere in urmatoarele doua saptamani.…